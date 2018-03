Jurado de carnaval terá de fazer curso

Os jurados dos desfiles das escolas de samba do grupo especial e de acesso do carnaval 2012 vão passar por concurso e terão que fazer um curso. A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo anunciou as mudanças ontem. Com o objetivo de contar com julgadores preparados para pontuar os nove quesitos em disputa na sexta-feira, sábado e domingo, dias das apresentações oficiais das agremiações paulistanas, no Sambódromo do Anhembi, será realizado um curso preparatório, cujas inscrições estão abertas desde ontem e irão até 15 de outubro.

Segundo o presidente da Liga, Paulo Sérgio Ferreira, o Serginho, não apenas pessoas ligadas ao carnaval poderão participar do curso, mas qualquer um que tenha entre 25 e 65 anos de idade, more no Estado de São Paulo, com nível de formação técnico ou superior (completos) e que esteja interessado em participar do julgamento dos desfiles. A iniciativa é pioneira e, segundo o dirigente, recebeu o respaldo da São Paulo Turismo (SPTuris), que vai ceder salas no Anhembi para a realização do curso.

Segundo Solange Cruz, vice-presidente de carnaval da Liga, os inscritos no curso terão duas etapas de seleção: a primeira com prova escrita com questões de conhecimentos gerais e específicos de cada módulo, como dança, música e visual. Ainda segundo Solange, os aprovados nesta fase se qualificarão para o curso de capacitação para o julgamento de quesitos existentes nos desfiles.

A seleção e o treinamento dos jurados serão realizados em parceria com o Instituto do Carnaval, sediado no Rio, que atua em universidades fluminenses. A etapa de seleção e formação será coordenada pelos profissionais Bruno Felippo, Lilia Gutman e Nelson Pestana. Os interessados poderão acessar o site da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, www.ligasp.com.br .