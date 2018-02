João Nogueira será tema da Águia de Ouro em 2013

A Águia de Ouro da Pompéia fará homenagem, no Carnaval 2013, ao músico e cantor João Nogueira, com o tema: ‘Minha missão. O canto do povo. João Nogueira’.

Durante mais de 40 anos, João Nogueira dedicou-se à música, gravando 18 discos e ganhou grande projeção no samba. O carnavalesco Claudio Cavalcante, o Cebola, já trabalha no tema que irá contemplar a música popular brasileira.

João Batista Nogueira Júnior nasceu no Rio de Janeiro em 12 de novembro de 1941, onde faleceu aos 58 anos, em 5 de junho de 2000. Era filho de João Batista Nogueira, advogado e músico amador que promovia encontros musicais aos domingos, nos quais iam convidados ilustres, como Pixinguinha.

Ainda criança, era colocado na cama para dormir, mas ficava ouvindo o canto que ecoava pela casa. Com isso, aos 10 anos de idade, João Nogueira decidiu-se pela carreira na música. Cresceu e fundou o Clube do Samba e também, integrou a Ala de Compositores da Portela. Foi grande admirador do legendário compositor Nelson Cavaquinho e dos grandes nomes do samba carioca.

O músico Diogo Nogueira, de 30 anos, é um dos legados de João Nogueira. Ele seguiu o pai e o avô no gosto e carreira musical. A expectativa é que sua participação no desfile abrilhante essa homenagem da Águia de Ouro ao grande sambista.

Apresentamos abaixo sambas de sucesso – muitos deles compostos e outros interpretados pelo músico, compositor, sambista e cantor João Nogueira