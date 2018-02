Ingresso de camarote já está à venda

Os ingressos para assistir de camarote ao carnaval de São Paulo já estão à venda. Pelo 4° ano consecutivo, a Ingresso Fácil será a empresa responsável pelas entradas. A novidade este ano é que a venda dos camarotes será feita com antecedência, desde ontem, possibilitando um melhor planejamento das agências de turismo, do mercado corporativo e dos amantes do carnaval.

Os interessados nos camarotes poderão antecipar a compra pelo telefone (11) 3369-1053 ou do e-mail carnaval2012@ingressofacil.com.br.

O pagamento pode ser feito em até 5x sem juros. São 29 de camarotes de 25 lugares e 18 camarotes de 10 lugares, que podem ser adaptados conforme a necessidade de cada cliente. Além disso, serão vendidos 300 ingressos para o Setor C, que possui camarotes especiais. Esses espaços ficam bem próximos ao recuo da bateria e podem ser personalizados se for da preferência do comprador.

Segundo a SPTuris, o carnaval na cidade de São Paulo atrai mais de 32 mil visitantes, movimentando cerca de R$ 51 milhões no período. O evento está mais profissional e organizado a cada ano. O carnaval 2012 acontecerá nos dia 17 e 18 de fevereiro (Grupo Especial) e 19 de fevereiro (Grupo de Acesso).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Preço dos camarotes:

Setores A, E, F e J: R$ 800,00 por pessoa/dia

Setores D, G e H: R$ 1000,00 por pessoa/dia

Setor C: R$ 1.200,00 por pessoa/dia

Pacote para três dias (sexta, sábado e desfile das campeãs): 15% de desconto

Ordem dos desfiles

Grupo Especial

Sexta-feira 17/02/2012

1ª Camisa Verde e Branco

2ª Império de Casa Verde

3ª X-9 Paulistana

4ª Vai-Vai

5ª Rosas de Ouro

6ª Acadêmicos do Tucuruvi

7ª Mancha Verde

Sábado 18/02/2012

1ª Dragões da Real

2ª Pérola Negra

3ª Mocidade Alegre

4ª Águia de Ouro

5ª Unidos de Vila Maria

6ª Gaviões da Fiel

7ª Tom Maior

Grupo de Acesso

Domingo 19/02/2012

1ª Unidos de São Lucas

2ª Estrela do Terceiro Milênio

3ª Unidos do Peruche

4ª Nenê de Vila Matilde

5ª Morro da Casa Verde

6ª Imperador do Ipiranga

7ª Acadêmicos do Tatuapé

8ª Leandro de Itaquera