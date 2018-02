Império de Casa Verde lança tema-enredo 2012

Denis Roberto Correia, da diretoria de harmonia e da comissão de carnaval da Império de Casa Verde, afirma que o tema “Na Ótica do Império, Meu Foco é Você”, que virá falando de toda visão, desde a origem do homem, passando pelo Egito antigo até a modernidade em termos de visão humana, promete muitas surpresas na passarela do samba paulistano em 2012.

O carnavalesco será Roberto Szaniecki, que terá a companhia de uma comissão de carnaval na montagem do desfile da Império. O novo presidente da agremiação do tigre guerreiro é o sambista Alexandre Furtado, que há cerca de dez anos é componente da entidade, tendo participado da diretoria geral da Império há oito anos, e promete realizar uma grande transformação, mudando todas a característica da escola que, segundo Denis Roberto, terá uma presença diferenciada e moderna no carnaval.

Tema-enredo das escolas paulistanas

Com o lançamento do tema-enredo 2012 da escola de samba Império de Casa Verde, restam poucas agremiações carnavalescas a apresentar suas propostas para a materialização de fantasias, alegorias, bem como a escolha de seus samba. No grupo especial, Unidos de Vila Maria, Tom Maior e Pérola Negra ainda não definiram. Enquanto que, no grupo de acesso, apenas a escola de samba Unidos de São Lucas ainda não lançou seu tema.

Abaixo a relação das escolas e os temas do carnaval 2012:

Vai-Vai: “Mulheres que brilham”

Tucuruvi: “O Esplendor da África no Reinado da Folia”

Mancha Verde: “Pelas mãos do mensageiro do axé a lição de odú obará: a humildade”

Gaviões da Fiel: “Verás que o filho fiel não foge à luta. Lula, o retrato de uma Nação”

Águia de Ouro: “Tropicalismo – o movimento que não acabou”

Mocidade Alegre: “Ojuobá – no céu, os olhos do rei… na terra, a morada dos milagres… no coração, um obá muito amado!”

Rosas de Ouro: “Hungria, o Reino dos Justus”

X-9 Paulistana: “Rally dos Sertões”

Império de Casa Verde: “Na ótica do Império, meu foco é você”