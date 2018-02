Gaviões confirma enredo sobre Lula

Confirmando informações já publicadas no Jornal da Tarde, a Gaviões da Fiel prestará homenagem ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em seu desfile no Carnaval 2012. A entidade corintiana apresentou na internet o enredo com o título provisório “Verás que o filho fiel não foge à luta. Lula, o retrato de uma nação!”

A direção da escola salientou que trabalhou até pouco tempo com várias possibilidades de enredo, sendo que os critérios adotados para a escolha do tema foram a identidade histórica da agremiação e as abordagens estratégicas que ele propõe. Ainda segundo os Gaviões, a intenção deste enredo é prestar uma homenagem ao povo brasileiro, ao sertanejo sofrido e, especialmente, ao corintiano.

Para contar essa história, a proposta da escola de samba terá como protagonistas o povo brasileiro e o ex-presidente corintiano e metalúrgico. Criando essa identidade, o enredo contará a história de lutas e vitórias do País. A entidade afirma que não pretende fazer panfletagem político-partidária mas apenas mostrar um tema relevante para a sociedade.

“Nosso maior objetivo, na construção e desenvolvimento deste enredo, é mostrar a identificação do personagem com o povo e com o time do povo”, diz a escola no comunicado oficial.

“Ao mesmo tempo, queremos, tal como o nosso personagem principal, que todos os homenageados deste enredo – o povo brasileiro – sintam-se igualmente motivados a lutar por seus direitos, por justiça e para que os seus sonhos, por mais distantes e impossíveis que esses lhes pareçam, tornem-se realidade”, finalizou a nota da Gaviões da Fiel.