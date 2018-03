Festa das campeãs da Mocidade Alegre encerra carnaval 2012

No próximo sábado (21), a partir das 16h, a Morada do Samba abrirá suas portas para comemorar o melhor do carnaval 2012 com as Escolas de Samba de São Paulo e Rio de Janeiro. Na Festa das Campeãs do Carnaval deste ano, o show das escolas de samba paulistas e cariocas está garantido, com encenações e presenças ilustres dos seus principais representantes.

A Unidos da Tijuca – campeã do Grupo Especial da Cidade Maravilhosa deste ano se apresentará com seu intérprete oficial, Bruno Ribas, o mestre da bateria Pura Cadência, Casa Grande, e alguns dos integrantes da comissão de frente nota 10, que deram um show na avenida e agitaram a Marquês da Sapucaí.

A Acadêmicos do Salgueiro, convidada especial da festa, mostra a sua força ao se apresentar com um dos intérpretes oficiais Leonardo Bessa; o mestre da bateria Furiosa, Marcão; seu primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Sidclei e Glayce Simpatia, além é claro, do tradicional grupo de dança de maculelê do Carlinhos do Salgueiro, sempre com seus quadros temáticos especiais.

A Águia Guerreira da zona leste de São Paulo, Nenê de Vila Matilde, festejará com seu time campeão do Acesso paulistano , e como sempre, promete uma apresentação apoteótica, fazendo todo mundo cair no samba, estremecendo o bairro do Limão.

A Mocidade Alegre, campeã do Grupo Especial de São Paulo, também promete uma grande apresentação, com surpresas e novidades, mostrando o melhor do samba paulistano com a bateria Ritmo Puro do Mestre Sombra, Clóvis Pe e Time de Canto, casais, Grupo Miscigenação e, para abrir as comemorações, um esquenta com o samba de roda do Grupo Kayodê.



Durante o evento, a Mocidade Alegre também lançará oficialmente o seu Kit Carnaval 2012, para que todos integrantes tenham em sua memória e no seu coração a recordação do desfile inesquecível e campeão, que comemorou os 100 anos do escritor baiano Jorge Amado.

As mesas e os camarotes esgotaram-se no segundo dia de vendas e os ingressos antecipados, no valor de R$ 20, continuam sendo vendidos até as 22h de sexta-feira (20) na secretaria da Mocidade Alegre.

Serviço:

Festa da Vitória da Morada do Samba – Carnaval 2012

Data: 21 de Abril de 2012 (Sábado)

Local: Av. Casa Verde, 3498 – Bairro do Limão

Horário: A partir das 16 horas

Ingresso: Antecipado R$ 20 – Na Portaria R$ 30

Para quem tem carteirinha atualizada de sócio da Mocidade Alegre, a entrada é gratuita