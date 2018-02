Feijoada na Peruche homenageia Velha Guarda

A Unidos do Peruche realiza neste sábado, dia 9, uma feijoada em homenagem aos 37 anos da Velha Guarda da escola, fundada por Carlos Caetano, o Carlão da Peruche. O evento acontece ao meio-dia na quadra da agremiação, Avenida Ordem, 1061, próximo a Ponte da Casa Verde.

Na oportunidade haverá várias homenagens a cronistas carnavalescos de São Paulo e o lançamento da Associação dos Cronistas Carnavalescos e Eventos do Estado de São Paulo Accareesp. A entidade tem o objetivo de buscar melhor entrosamento entre os divulgadores do carnaval e os sambistas, diritentes e autoridades responsáveis pela realização do Reinado de Momo Paulistano.

Alguns dos cronistas homenageados serão: Evaristo Carvalho; Américo Garcia; Paulo Valentim; Moisés da Rocha; João Paulo; Candinho Neto; Raul Machado; JR Silva; Robson Oliveira; Bras Pereira; José Carlos Alvarenga; Senna e Vininha de Moraes.

CAMISA VERDE E BRANCO

Também no sábado, dia 9, a partir das 13h, na Rua James Holland,663, na Barra Funda, acontecerá a tradicional feijoada da Velha Guarda do Camisa Verde e Branco com a realização da super roda de samba e a presença de vários convidados.

VILA MARIA LANÇARÁ ENREDO 2013

A Escola de Samba Unidos de Vila Maria fará o lançamento de seu enredo para 2013 neste sábado, dia 9, a partir das 18h. O endereço da festa, será na Rua Parecis,107, no Cambuci, região central de São Paulo.

NENÊ DE VILA MATILDE E O ENREDO 2013

O Lançamento do Enredo 2013 da Nenê de Vila Matilde, também acontece neste sábado, dia 9, às 22h, com a presença do Grupo Batucando, Bateria de Bamba, Show da Nenê de Vila Matilde e Grupo Olodum. Convites antecipados e reservas de mesas pelo telefone: 2013-9757. Entrada R$ 15. Rua Julio Rinaldi, 01 – Vila Salete – Penha. Telefone: 2013-9757. Site www.nenedevilamatilde.com.br