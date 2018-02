Fábrica do Samba vai ficar para o ano que vem

A Fábrica do Samba, que está sendo construída na Marginal do Tietê, nas proximidades da Ponte Casa Verde, vai ficar para o ano que vem. Uma das promessas do prefeito Gilberto Kassab (PSD), as obras devem ficar para a próxima gestão concluir.

Segundo o presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), Marcelo Rehder, o local já está a todo vapor. “As obras estão andando bem, mas infelizmente não vai dar tempo para a Fábrica do Samba ficar pronta para este ano”, afirmou. “Mas no início do ano que vem, esperamos poder fazer boa parte do carnaval por lá e, no segundo semestre de 2013, o local será inaugurado em definitivo.”