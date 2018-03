Ednaldo Santos assume o carnaval da Peruche

Após seis anos na Pérola Negra da Vila Madalena, Ednaldo Santos assumiu como diretor de carnaval da Unidos do Peruche na Ponte do Limão, que há algum tempo patina no Grupo de Acesso Paulistano. Segundo o dirigente, seu trabalho será o de resgatar toda a comunidade, no sentido de abraçar o pavilhão verde, amarelo e cor de anil que necessita ser revigorado para voltar a brilhar no Grupo Especial de São Paulo.

Ednaldo diz com exclusividade ao Blog do Candinho que, na prática, foi estabelecido um cronograma de trabalho para que cada pessoa dentro da Peruche possa ajudar na construção de um grande carnaval 2013.

A Unidos já definiu o enredo para o próximo ano com o seguinte título “Os Tambores Anunciam: o Povo da Floresta está em Festa. A Tribo da Peruche Vai Passar”. Segundo o diretor de carnaval, a escola irá falar única e exclusivamente do índio, mostrando a sua influencia cultural e artística transmitida para a civilização brasileira.