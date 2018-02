Dragões da Real virá forte para disputar o título 2013

Após se posicionar bem em seu primeiro desfile no grupo especial paulistano, a escola de samba Dragões da Real, disse Renato Remondini, o Tomate, presidente da entidade, virá mais forte ainda para 2013 no sentido de incendiar o Anhembi. “Nosso objetivo é ganhar o carnaval, uma vez que conseguimos no último reinado de momo superar uma etapa evitando as últimas colocações, que é o normal quando uma escola sobe do grupo de acesso para o especial. E nós conseguimos um honroso sétimo lugar, praticamente empatados com a quinta colocada, isto sem serem lidas todas as notas em virtude do incidente ocorrido na apuração. Acho que o resultado que foi o melhor resultado nestes últimos 15 anos de uma escola que sobe do grupo de acesso para o grupo especial e isso deu muito mais força para a Dragões, uma escola jovem, formada por jovens e o jovem tem esta força, esta vontade de vencer, tenho certeza que a gente vai surpreender novamente em 2013”, argumentou Tomate, em entrevista ao blog.

“Dragão guardião real mostra seu poder e soberania na corte do carnaval”

Este será o tema da Dragões que terá em 2013 o carnavalesco André Cesari, um dos integrantes da comissão de carnaval da Beija-Flor de Nilópolis, que pela primeira vez fará um trabalho no reinado de momo de São Paulo. Segundo o presidente da escola tricolor, Cesari já está produzindo os pilotos das fantasias que irão para o Sambódromo do Anhembi em 2013. A partir do dia 15 de julho, já serão reproduzidas as fantasias que ficarão à disposição dos componentes da escola.

Samba enredo

A escola recebeu 14 sambas para participar da disputa que apontará aquele que irá para o Sambódromo do Anhembi no próximo ano, fez uma triagem neste número, sendo que 9 sambas foram apresentados no último sábado onde três foram eliminados com a intenção de serem definidos apenas aqueles sambas que terão condições de em sendo um deles escolhido de realmente representar bem a escola em 2013. Os sambas que foram selecionados serão apresentados aos sábados até o dia 18 de agosto quando será realizada a final do samba enredo da Dragões da Real. “Não posso precisar se iremos ter dois ou três sambas competindo na final”, disse Tomate, que finalizou dizendo que no dia 25 de agosto será a festa de apresentação das fantasias da escola. Depois deste evento começarão os ensaios gerais na quadra de ensaios da Dragões da Real, na Av. Embaixador Macedo Soares (Marginal do Tietê), na altura da Vila Anastácio, zona oeste da cidade.