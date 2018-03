Desfiles das bandas carnavalescas

Argumentando diretamente com relação ao carnaval das bandas e blocos carnavalesco, o presidente da SPTuris, Cario Carvalho, afirmou que a diretoria de eventos da empresa, que assumiu diretamente o carnaval a partir deste ano, adquiriu uma experiência e visão maior dos problemas enfrentados pela comunidade do samba. Caio Carvalho finalizou dizendo que só vê convergência, jamais divergência neste sentido.

O diretor de eventos da SPTuris, Everaldo Dourado Junior, em consonância com o presidente Caio Carvalho, disse que as bandas são entidades em situação completamente consolidadas, fazem parte integrantes do carnaval paulistano e o que se quer é cada vez mais melhorar. “O que for possível, nós vamos fazer, estamos à disposição para receber os dirigentes da ABASP para discutirmos o projeto 2012 em favor das bandas e blocos carnavalescos.”