Definida a ordem dos desfiles do carnaval 2012

O sorteio da ordem dos desfiles do carnaval 2012 de São Paulo foi realizado nesta segunda-feira, dia 11 de julho, pela Liga Independente das Escolas de Samba. O presidente da SPTuris, Caio Carvalho, participou do evento numa churrascaria da zona sul da capital. A ordem dos desfiles é a seguinte:

Grupo Especial

Na sexta-feira, dia 17 de fevereiro:

Camisa Verde e Branco

Império de Casa Verde

X9-Paulistana

Vai-Vai

Rosas de Ouro

Acadêmicos do Tucuruvi

Mancha Verde

No sábado, dia 18 de fevereiro

Dragões da Real

Pérola Negra

Mocidade Alegre

Águia de Ouro

Unidos da Vila Maria

Gaviões da Fiel

Tom Maior

Grupo de Acesso

No domingo, 19 de fevereiro:

Unidos de São Lucas

Estrela do Terceiro Milênio

Unidos do Peruche

Nenê de Vila Matilde

Morro da Casa Verde

Imperador do Ipiranga

Acadêmicos do Tatuapé

Leandro de Itaquera