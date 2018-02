COMEÇAM AS OBRAS DA FÁBRICA DOS SONHOS

Operários e maquinas trabalham há uma semana na preparação do terreno para a construção da Fábrica dos Sonhos ou Cidade do Samba, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O empreendimento vai abrigar os barracões onde as 14 escolas de samba do grupo especial do carnaval vão construir seus carros alegóricos.

O prazo de implantação previsto no estudo de viabilidade ambiental é de 18 meses (dezembro de 2012). O custo estimado é de R$ 124,1 milhões, que deverão ser pagos pela Prefeitura de São Paulo. O croqui e as projeções do empreendimento constam do estudo.

O local foi escolhido para facilitar o transporte das alegorias até o Sambódromo do Anhembi, na zona norte. Também busca eliminar problemas que afligem as escolas, como a falta de estruturas adequadas, já que algumas delas estão localizadas sob viadutos da cidade com instalações precárias e insalubres.

A Cidade do Samba vai ocupar uma área de 83,5 mil metros quadrados perto da Ponte da Casa Verde, cercada pela Marginal do Tietê, a Rua Professor Joaquim Monteiro de Carvalho e a Avenida Doutor Abrahão Ribeiro. Também ficará vizinha ao Fórum Criminal Ministro Guimarães.

De acordo com o estudo de viabilidade ambiental, o empreendimento projetado terá 14 barracões – cada um com 2.250 metros quadrados, destinados à construção dos carros alegóricos, um edifício administrativo, o Museu do Samba, estacionamento com 120 vagas, edifício de triagem, destinado à reciclagem de materiais descartados pelas escolas. Além disso, terá uma estrutura para captação de água da chuva.

A Cidade do Samba terá funcionamento contínuo durante todo o ano e deverá ter fluxo de até 2,8 mil pessoas por dia nos períodos de pico e de 600 pessoas por dia nos momentos de baixa. O estudo prevê acesso de carro do Corpo de Bombeiros à edificação, segurança estrutural contra incêndio, saídas de emergência, plano de intervenção, brigada de incêndio, iluminação de emergência, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores e hidrantes.