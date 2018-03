Camisa Verde e Branco se prepara para o carnaval 2013

A Escola de Samba Camisa Verde e Branco deu início à temporada 2013, em que vai disputar no Grupo de Acesso. O presidente Ribamar Barros contou ao Blog do Candinho que o tema do próximo ano será “Era Uma Vez Outra Vez” e terá à frente o carnavalesco Anselmo Brito. A proposta dele é fazer com que todo mundo faça uma volta no tempo e sinta-se novamente criança.

As atividades semanais – na quadra da Rua James Holland, 663, na Barra Funda – terão inicio no próximo sábado, dia 5, a partir das 22horas, com A Noite do Intérprete. Além de seu ‘canário’ Agnaldo, estarão representantes de várias instituições do carnaval paulistano: Carlos Junior da Império de Casa Verde, Darlan da Rosas de Ouro, Douglinhas da Pérola Negra, Ernesto da Gaviões da Fiel, Daniel Colete da Dragões da Real, Fred Viana da Mancha Verde, Caio da Vai-Vai e Renê Sobral da Tom Maior. A festa terá ainda a participação da bateria, do casal de mestre-sala e porta-bandeira e a ala das baianas da Camisa Verde e Branco.

A programação do mês, também dedicada às mães e às noivas, também terá, no dia 12, a Noite do Diretor de Bateria. No da 19 será a vez da Noite das Rainhas e, no dia 29, da Noite do Carnavalesco, com a presença dos destacados comandantes da arte de bem elaborar as fantasias, alegorias e carros alegóricos do Reinado de Momo 2012 em São Paulo.