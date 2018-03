Banda do Candinho participa da festa do circo

A ABRACIRCO – Associação Brasileira de Circo é uma entidade nacional, fundada em 1977, sem fins lucrativos, que congrega e representa as atividades circenses de todo o país. Dela participam os circos itinerantes – pequenos, médios e grandes – artistas independentes, grupos e trupes, pesquisadores, escolas de circo, com seus professores e alunos, e projetos sociais que utilizam a linguagem circense em seus trabalhos comunitários. Camilo Torres é o atual presidente da entidade.

Amanhã, data em que será comemorado o dia do Circo, fará uma justa homenagem ao palhaço ‘Piolin’: será montada uma lona de Circo onde acontecerá a intervenção de 50 palhaços, entre outras atrações circenses, como malabaristas, ciclistas e outros. Depois, haverá um desfile pelas ruas centrais de São Paulo na região do Largo Paiçandu.

A Banda do Candinho & Mulatas participarão do evento.

A Banda do Candinho e o Maravilhoso Circo das Mulatas foi uma idéia concretizada no carnaval de 2012. Agora, o grupo segue em turnê pelo Brasil. A Banda do Candinho foi fundada e presidida pelo jornalista, bacharel em Direito e carnavalesco Candido José de Souza Neto, o Candinho Neto, em 13/9/1981.

LOCAL: Escadarias do Teatro Municipal

ENDEREÇO: Praça Ramos de Azevedo – Centro

DATA: 27 de março de 2012, terça-feira.

HORÁRIO: Das 10h às 15h