Balatucada reunirá universitários no Peruche

O Balatucada, evento que reúne algumas das principais baterias das faculdades e universidades do Estado de São Paulo realizado pela Associação das Bandas e Blocos e Cordões Carnavalescos do Município de São Paulo (ABBC), terá mais uma edição, o IV Torneio Principal 2012. Serão 11 baterias universitárias se apresentando e disputando o título de melhor bateria universitária do País.

O encontro, que faz parte do Circuito Skol Facul com as maiores e melhores festas universitárias do País, irá agregar um público ainda mais expressivo nesta quarta etapa.

Em uma balada eletrizante, em que a emoção da competição vai contagiar toda a galera, a ABBC preparou várias surpresas durante o já tradicional Balatucada, com início previsto para as 14 horas do sábado, dia 22 de setembro, a festa vai rolar até as 23 horas, quando, então, será conhecida a mais nova campeã das baterias concorrentes.

E, para aumentar ainda mais a animação, todo mundo vai poder dançar à vontade na pista com os sets fantásticos de renomados DJs da cena universitária. Tudo isso acontecerá na quadra da tradicional escola de samba Unidos do Peruche, com uma localização privilegiada e, todas as facilidades para o público presente.

Nesta edição, a ABBC firmou uma parceria com o hospital do Graac, revertendo parte da venda dos ingressos para ajudar a combater e vencer o câncer infantil.

Baterias universitárias presentes

As baterias universitárias que farão a alegria da rapaziada na quadra da Unidos do Peruche no próximo sábado prometem se apresentar de forma diferenciada das demais performances por elas desenvolvidas em outros torneios, uma vez que a edição anunciada pela ABBC deverá se constituir num marco de realização no setor.

Acompanhem abaixo a sequência das apresentações das baterias no próximo sábado.

-Bateria Opção Primeira da Faculdade de Medicina da USP

– Bateria Imperial da Insper

– Comando Mackenzista da Faculdade de Direito do Mackenzie

– Bateria ESPM da ESPM

– Bateria 22 da Faculdade de Direito da PUC

– Bateria S/A da FEA- USP

– Rateria da Poli-USP

– Bateria FEZ PUC da FEZ PUC

– Bateria 51 da Escola Paulista de Medicina

– Bateria Arquitetura Mackenzie da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie

– Bateria Tatu-Bola da FGV

Jurados da Balatucada

Dando um forte aspecto técnico ao julgamento do IV Torneio de Baterias Universitárias – Balatucada, a ABBC convocou cinco destacados mestres de bateria de algumas das escolas de samba do grupo especial da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo.

Mestre Sombra(Mocidade Alegre), Mestre Jeyson (Camisa Verde e Branco), Mestre Zóinho (Império de Casa Verde), Mestre Caju (Mancha Verde), Mestre Moleza (Unidos de Vila Maria).

Ficha Técnica:

Data: 22 de setembro, a partir das 14 horas

Local: quadra da Unidos do Peruche (Av. Ordem e Progresso, 1.061, Bairro do Limão, tel: 011-3951-4099)

Preços: pista R$ 20,00, camarote R$ 60,00

Informações: www.balatucada.com.br

Vendas: com as baterias participantes e, na ABBC (11 – 3675-1541)