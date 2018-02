Acadêmicos do Tatuapé abre desfiles do carnaval 2013

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo realizou, na noite de quinta-feira, dia 19, o sorteio da ordem dos desfiles do carnaval do ano que vem. Os desfiles do Grupo Especial estão marcados para os dias 8 e 9 de fevereiro de 2013. O Grupo de Acesso entrará na avenida no dia 10.

A Acadêmicos do Tatuapé, vice-campeã do Grupo de Acesso em 2012, abrirá o desfile de sexta-feira. A Águia de Ouro, 12ª colocada no Grupo Especial, vai fechar as apresentações de sexta-feira. Campeã do Grupo de Acesso, a Nenê de Vila Matilde abrirá o desfile do sábado.

Já a Mocidade Alegre, atual campeã do Grupo Especial, pôde escolher horário de seu desfile, e optou por entrar no Sambódromo do Anhembi à 0h30 de sábado.

Antes do início do sorteio, o presidente da Liga, Paulo Sergio Ferreira, o Serginho, pediu desculpas a todos pelos incidentes ocorridos na apuração das notas dos desfiles 2012. Na ocasião, após reclamar da aplicação de algumas notas, integrantes de escolas de samba invadiram a área onde a apuração era feita.

Serginho comunicou que publicará no site da entidade as penalidades aplicadas às agremiações envolvidas na confusão. Segundo ele, as penas não foram anunciadas ainda para não prejudicar as negociações feitas pelas escolas de samba com patrocinadores interessados em investir no carnaval paulistano.

A ordem de apresentação ficou assim definida:

GRUPO ESPECIAL

Sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013

23h15 – Acadêmicos do Tatuapé

0h25 – Rosas de Ouro

1h35 – Mancha Verde

2h45 – Vai-Vai

3h44 – X-9 Paulistana

4h55 – Dragões da Real

6h05 – Águia de Ouro

Sábado, 9 de fevereiro de 2013

22h30 – Nenê de Vila Matilde

23h20 – Gaviões da Fiel

0h30 – Mocidade Alegre

1h40 – Tom Maior

2h50 – Vila Maria

4h – Tucuruvi

5h10 – Império de Casa Verde

GRUPO DE ACESSO

Domingo, 10 de fevereiro de 2013

21h – Unidos de Santa Bárbara

22h05 – Unidos do Peruche

23h10 – Camisa Verde e Branco

0h15 – Imperador do Ipiranga

1h20 – Leandro de Itaquera

2h25 – Pérola Negra

3h30 – Estrela do Terceiro Milênio

4h35 – Morro da Casa Verde