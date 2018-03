30 anos da Banda do Candinho&Mulatas e do Afoxé Filhos da Coroa de Dadá

A Banda do Candinho&Mulatas, que sai pelas ruas do bairro do Bexiga e da região central de São Paulo na quarta-feira antes do carnaval (em 2012 sairá às ruas no dia 15 de fevereiro), comemora 30 anos de sua fundação. A festa será celebrada no próximo dia 5 de novembro, na quadra da Sociedade Rosas de Ouro, onde foi lançada oficialmente em 13 de setembro de 1981.

O Afoxé Filhos da Coroa de Dadá, que todos os sábados de carnaval abre o Sambódromo do Anhembi, foi homenageado no plenário da Assembleia Legislativa, pelos seus 30 anos de fundação. Na sexta-feira de carnaval, o Afoxé Onminy -bu é que abre os desfiles. Ambos os afoxés estão filiados à Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo.