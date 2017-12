Mirada: Uma rebordosa de emoções em ‘Cruzar La Calle’

A garota introvertida pede que seu recente romance não se transforme em uma novela. A solicitação serve para contrariar a mania dos humanos de refabular suas miseráveis narrativas a fim de conquistar elevação da vida.

Aparentemente, nada disso importará para Cruzar La Calle, que lança mão desse aporte dramático para ejetar uma outra poética. O texto de Daniel Amaru Silva vai, então, utilizar-se da morte de um cachorro para se aproximar da vida de uma família.

Nas pouco mais de duas horas de peça, a encenação de Carlos Tolentino se esforça para dar conta de tantos cruzamentos, ao percorrer por temas como machismo, papéis sociais, a juventude e a utilidade da arte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo sempre pontuado pela morte, incorporada pela figura do narrador, ele também assegura-se da missão de despertar o amor em uma jovem artista. Aqui sua arte importa e muito. A curadoria da menina só integra coisas mortas em seus desenhos. “Um pão é algo morto?”, o garoto vai questionar. “Se você pode matar é porque está vivo”, ela vai responder.

Para longe do bloco de papel da artista, a vida da família ganha contornos emocionalmente exagerados e desinteressantes. O drama da pobreza, o marido machista que não se agrada da independência da mulher e a indiferença da filha parecem não se justificar no primeiro ato.

Diante do quadro dramático, os espinhos familiares não temem em aparecer. Entretanto, há uma rebordosa emocional na reação das personagens. O que se vê, então, é a incapacidade das personagens de manejar suas emoções imposta como linguagem cênica? Ou talvez seja a pouca virtuose do elenco? Não fica claro.

No segundo ato, a reviravolta emocional adentra o palco com um grande tropeço, o que exige do público certa reformulação das consequências. Há sentimentos circulando zonas estranhas e essas instabilidades não recebem a mesma atenção. O descompasso provocado obriga a plateia a um exercício de negociação com o ato anterior. Assim, o primeiro bloco se desperdiça na segunda parte.

Assim, o desenvolvimento da narrativa de Cruzar La Calle não é oferecido como objeto de apreciação da plateia. Faltou confiança para sacudir a ação e libertá-la do palco, para que dialogue com a plateia. A operação da poética se apoiou demais no falar, falar e falar do narrador em detrimento do trabalho dos atores. Trata-se de um triste equívoco ou de um drama sensível mal contado. Em última instância, o que fica é morte e vida que se fazem na ponta do lápis. E, por favor, libertem a jovem artista dessa novela.