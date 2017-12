Mirada: O grande elefante branco de ‘4’

“Coloca uma placa escrito ‘galo’ que a gente vai entender!”

Na noite da segunda apresentação de 4, de Rodrigo García, 10 minutos foram reservados a protestos e declarações do tipo “isso não é arte!”

Pensando na concepção do diretor argentino de invocar quadros aparentemente aleatórios, fica impossível não considerar que as palavras de ordem como parte integrante da obra. A ausência de reação na sessão de sexta, redundou no sábado em ameaças de multa – e o Sesc Santos foi multado, por infringir uma lei municipal.

Pois bem. É da alçada de García a construção de anti-totens. Outrora o fez em Gólgota Picnic, quando dispôs 25 mil pães no palco para crucificar o dono do milagre cristão. Em 4, ele segue o mesmo procedimento, elencando imagens inflamadas para atacar o famigerado consumismo.

Entre elas estão as mais possíveis combinações. São galos vestindo tênis Nike e compartilhando o palco com pequenas top models, um sino de vento preso a um drone, um samurai e um antigo Savon de Marseille, típíco sabonete francês produzido há 600 anos.

Antes de tudo, porém, ele apresenta as duas meninas antes de se fantasiarem. É uma amostra do que está por vir. Até que isso aconteça, haverá liberdade para definir o espetáculo destinado a maiores de 18 anos.

O elenco convida parte do público para dançar cúmbia no palco. A cena soa tímida e destemperada, com pessoas tímidas simulando sorrisos em movimentos ridículos. A plateia se engraça com a cota cumprida de “interação com o público”. Um dos atores, então, seleciona uma mulher e despede o restante. Ela vai conversar com uma atriz sobre gostos sexuais particulares, entre eles a posição de cachorrinho, ou “de 4”. Aqui, o riso acompanha o papo de adulto. Nada incomum ou desconfortável para quem começa a recordar sua própria intimidade com a posição.

A inocência da conversa casual ajuda a prolongar os risos no público. E García, de maneira sutil, dispõe mais uma rocha em seu anti-totem. Perto do fim do espetáculo, a montagem tem uma virada. As menininhas já estão prontas e vem ao palco. De frente para a plateia, elas dançam com os atores. Um deles, à frente de um cromaqui, dança com elas, amparado por imagens de galos, posições sexuais e outras coisas que garotas de 9 anos não deveriam ver. E não veem, pois estão se divertindo na boca de cena. Em tempos de Aquarius, García coloca 2 (duas) meninas de 9 (nove) anos dentro de um espetáculo recomendado para maiores de 18 anos.

A mesma sorte não foi possível aos galos. Em tempos de militância universal, a presença de defensores dos animais parece ter sido maior que a de representantes da Vara da Infância e Juventude. Em tempo, o pai e a mãe de uma das meninas estava na primeira fileira, atrapalhando a plateia ao filmar com celulares a performance da cria. Se alguém solicitasse, por respeito, que o casal interrompesse a gravação, eles diriam: “É a minha filha que está ali!”

Garcia, então, sucumbe todas as urgências. A relação palco e obra não se basta, e o que irrompe entre as poltronas é um sintoma imediato do que ele deseja dizer. 4 redefine urgências ao lançá-las cruas diante dos olhos de todos. Cruas não significa irresistíveis. Caso contrário, tudo seria protestado. Portanto, a escolha de cada espelho para revelar meu melhor lado, se impõe ao espelho escolhido pelo diretor para revelar minha monstruosidade. García dá uma investida ao apego pela ilusão.

O objetivo desse texto não era apontar as hipocrisias de um público casual, apenas acompanhar uma obra. O que não se esperava era que a responsabilidade dos outros pelos seus próprios atos, fosse motivo tanto de opressão por escolhas estéticas alheias quanto da autocandidatura ao ridículo.

A frase que abre esse texto exemplifica isso. Dita por uma garota – que provavelmente estava vestindo uma peça de roupa produzida em algodão -, os protestantes subiram no palco e tentaram retirar os animais. “Isso vai contra as tendências mundiais!”, gritou um homem. Por favor, alguém avise esses artistas antiquados que eles precisam fazer um atualização no software estético deles!

Em comparação com o inofensivo Gólgota Picnic, o que García concebe parece se alimentar de uma indignação seletiva e exagerada que preenche a atualidade. E é tão seletiva que se esconde abaixo da superfície, pronta para sair, como minhocas curiosas. Todavia, a estas não houve salvação, uma vez que só o filo dos Cordados merece lugar no paraíso.