Com quantos graus Celsius se faz ‘Gata em Telhado de Zinco Quente’

Leandro Nunes

A frieza combina muito bem com a falta de comunicação. Para mudar isso, surgiu o dramaturgo Tennessee Williams. A atmosfera subtropical do Mississipi com seus verões longos e quentes é um farto celeiro de uma úmida indiferença que abastece a família Pollit. A mesa está posta e os pratos cheios. Pelo fruto do trabalho, cabe o pão ao trabalhador. Quando se fala em herança, a famigerada “meritocracia” começa a aparecer. Os laços de família deixam suas funções de assegurar a tradição para servirem de corda pronta a enforcar os queridos parentes. Todas essas correlações surgem para ajudar na exumação de uma reunião de estranhos com o mesmo sangue.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A obra de Williams ambienta um festejo fajuto para celebrar a sobrevida desnecessária de Paizão. O homem detentor das terras mais férteis para o cultivo do algodão – em cenário límpido com maciez singular – transpira a arrogância dos antigos que fizeram do trabalho o único projeto de vida. E quando o gato não está, os ratos da casa festejam. Seja pela desfaçatez de Mãezona, ou da pura ironia da Mae e seu marido Gooper, a família quer enterrar Paizão. Por outro lado, quem presenteia o robe negro luto é Maggie, papel dos sonhos de Bárbara Paz, em uma inocente sugestão de velório ao velho.

O espetáculo de Tolentino recupera a verborragia familiar de um texto que já começa com bastante velocidade. Entregar esse histórico de intimidade familiar é o maior desafio. Não são personagens que se conheceram há pouco, mas figuras que convivem cotidianamente e que reconhecem bem as feridas e garras de cada um. Assim, todo ataque é certeiro, bem como as esquivas.

Bárbara mergulha na difícil missão de conceber uma Maggie altamente política, que reconhece a importância de sua imagem, frente aos familiares, uma vez também que ela é a agregada e, portanto, precisa gerir sua “marca” com o profissionalismo de uma grande agência de propaganda e marketing. Mas o que a enfraquece, em cheio, a personagem, em cheio, é o marido Brick, homem alquebrado e envolto em um imaginário de Aquiles. Sendo assim, trabalho dobrado. Cabe a atriz, conduzir um corpo quente do tesão inalcançado e da guerra aberta no seio familiar. Maggie, então, mais que um termômetro, surge como um termostato, figura central que apresenta seu ponto de vista sobre os Pollit. Seu tempo para garantir a personagem é logo no início, diante do trôpego personagem de Augusto Zacchi, Bárbara desfila todos os antecedentes seus, do marido e da família. A dramaturgia de Williams exige corpo, olhar, voz e tudo junto. Com a imagem anula do marido, Maggie se eleva nas alturas do salto baixo com a ambição de uma ninfa.

A segunda metade do espetáculo ganha em dramaticidade com a entrada de Zécarlos Machado. O experiente Paizão não tem medo de bradar sua voz no retrato de um homem grosseiro, estúpido e, em paradoxo, admirável. Se todos da família não para de olhar para o ator, tampouco a plateia, que bebe da sua boca os palavrões mais devidos frente as faltas preocupações dos parentes. Toda essa força desemboca no diálogo com o filho, quando a montagem cresce. Próximo do final, o encontro de todos os personagens perde força, e carece ganhar organicidade no tempo entre ações e reações. O mistério que envolve a sexualidade de Brick desperta o personagem para defender sua reputação. Surge aí, a complexidade de Paizão. O homem capaz de destratar a esposa, em claro ator machista, afirma que não se importará caso o filho seja gay.