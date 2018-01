‘A Tropa’ reafirma a singularidade do teatro carioca

Não há como não sentir um cheiro da brisa do mar que acompanha algumas dramaturgias gestadas no Rio de Janeiro.

Diante de um quadro econômico na lama e de um governo que deixou o Estado cheio de dívidas, sem falar nos teatros que fecharam nos últimos meses, boas produções tem florescido nesse caos. A última memorável foi Caranguejo Overdrive, da Aquela Cia, que reúne um teatro performado sobre o mangue histórico carioca e desdobramentos na Guerra do Paraguai.

Antes dela, Conselho de Classe, da Cia. dos Atores, anteviu a crise brasileira na educação e já parecia sinalizar um movimento que explodiu, no ano passado, na onda de ocupação feita por alunos em suas escolas pelo Brasil.

Dessa vez, o que condecora São Paulo com bons ventos vem protagonizado por Otavio Augusto, no espetáculo A Tropa, que marca os 50 anos de carreira do ator.

Por vezes, o chamariz “Festeja ___ anos de carreira” lança dúvidas se a produção é boa o bastante para não se justificar nesse marketing. Em geral, é cheiro de cilada. No entanto, a dramaturgia de Gustavo Pinheiro e a performance de Augusto carrega grandes surpresas ao longo da peça, embora não maiores que a ausência de indicação nos prêmios cariocas e paulistas.

Ainda não é possível afirmar que A Tropa seja só “teatro.” A cara da dramaturgia e seu roteiro poderia cair bem numa boa produção audiovisual, um bom episódio na programação televisiva. Os closes que a iluminação oferece para suspender as memórias dos filhos do general são flashbacks prontos que no palco servem para ativar a memória dos personagens e da plateia.

Por assim dizer, as combinações quase canhestras são o que criam situações de humor, cheiro de farsa que brota dentro de uma família sufocada. As justificativas que vêm aos poucos, parecem ter sido atomizadas com a morte recente da mãe. O mundo que não para, força os quatro marmanjos e o pai prosseguirem.

Assim, ao suspender a presença feminina marcada de sensibilidade e empatia, o quinteto se torna selvagem, irracional e cruel. É como furtar metade do cérebro de um sujeito. Isso não quer dizer que lhes falte memória. A trama se alimenta disso, mas o estado manco criado pela dramaturgia acopla as memórias em lugares doloridos que quando são compartilhados saem como vômitos e ataques.

Diante disso, cada filho cobra coerência moral e social do outro. O pai não é diferente. Carregado de contradições, o patriarca oferece a cara para ser odiado. Nessa sociedade seu lugar seria no time dos conservadores, o que não significa que ele seja chapado e golpista, só que o dramaturgo e a direção consideram legítimo que personagens possam falar por si mesmos.

De outro lado, o estilo de vida de cada filho imprime facetas político e sociais variadas. Não é novidade que somos tão diferentes dos nossos irmãos, mesmo os que foram criados sob o mesmo teto. Sobre isso, alguém já disse que irmãos são estranhos de mesmo sangue.

Aqui, os ataques da dramaturgia despontam parte da história de cada filho, como eles enxergam a própria experiência e a capacidade de relativar o outro. Mergulhados nas emoções, a malícia despejada por figuras tão reais é capaz de abrilhantar o panteão da dramaturgia carioca, marcada pela imoral ousadia de Nelson Rodrigues.

No decorrer da história, é possível imaginar alguns caminhos, como o segredo de alguns filhos. Ainda assim, não é colocado no lugar principal do espetáculo, coisa que a dramaturgia não precisaria se amparar para chocar sua plateia, mas antes, usa como impulso para alcançar uma plataforma outra.

Dentro da coerência de cada personagem, é possível apreendê-los em suas formas humanas, o que contém limitações. O que o pai fala sobre o país não é o delírio de um velho recém acidentado. O que o filho mais novo diz sobre a política nacional não se trata de ingenuidade. É a maturidade desse jogo que honra uma plateia madura.

Em São Paulo, a situação do filho jornalista-viajante e seus segredos costuma virar espetáculos de hora e meia todos os semestres. Sua revolta com o pai dá um nó quando sugere que o patriarca queira enquadrar o filho em nichos sociais. E ao fim, quando outro segredo surge, os nervos paulistas devem implorar por condenação. Aqui, entre nós, o movimento de revolta pede para castigar um homem tão vil, que mesmo acamado, merecia todas as punições na Comissão da Verdade. O alívio está em que não estamos diante de um tribunal.

Um prêmio ao espetáculo A Tropa por nos ajudar a descansar de figuras chapadas, historicamente tolas e de encenações formalmente reacionárias que enlatam teses em peças e vendem a preços populares.