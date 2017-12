A brisa litorânea que vem solta de ‘Cidade Sem Mar’

CURITIBA – Por vezes não é preciso viajar milhões de quilômetros para buscar alento ou encontrar-se consigo mesmo. A ideia de peregrinar tem algo tão paradoxal como uma deliberada hipermetropia. A grandeza do exterior passa a ofuscar as demandas internas, resultado da própria jornada empreendida.

Na passagem pelo Festival de Curitiba tive a chance de acompanhar o ensaio de Cidade Sem Mar, já adianto que foi uma grande pena não poder ver a estreia. A experiência criada pela turma da Companhia Brasileira lançou mão do olhar do escritor Carlos Karam sobre a capital do Paraná, em diversos relatos, centrados na saga litorânea de todo curitibano.

A montagem foi dividida em duas partes (vi apenas a primeira) e começa ainda do lado de fora do espaço. A poesia fresca e irônica do escritor permeia todo o encontro. Um quê de estranheza e preparação para um espetáculo é criado na cabeça da plateia que entra em contato com a produção de Karam ao ouvir e ler suas palavras. Ele diz que para ser perfeita, Curitiba só precisava ter um mar. O público aguarda o acontecimento enquanto a Cia Brasileira tece, miúda, as observações do escritor.

Como disse, tudo cresce para ares de uma espetacular experiência. Os relatos lançam-se como pedras (ou tiros) na condução do caminho. Karam é um nativo peregrino das palavras com destino ao muso mar. Números, senhas, formulários preenchem os percursos do nada espontâneo desejo de descer, como eles dizem. O que motiva o deslocamento é o que define a condição do curitibano.

Uma saga que nubla o real com despretensão. O contrário de real então tem protagonismo na montagem, o olhar urbano para os sujeitos da vida diária verte poesia do simulacro. A construção das personagens depende de como o olhar nativo, intrapessoal, carrega forças para observar o alheio, o outro, o palco. Cia Brasileira brinca de simulacro ao exercitar o efeito de carregar um pudim, e da competência cega da sociedade em reage diante da violência. O olhar peregrino à distância do perfeito mar. TIROS!