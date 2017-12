Café Teatro

Cena Contemporânea: Empatia não desembarca nas estações de ‘Barro Rojo’

Ao olhar para o mundo, nem sempre fica claro a singularidade da luta LGBT. A homofobia e violência que se espalha tem a mesma forma para as pessoas, que parte de agressões verbais, preconceito e violência física. Mas as coisas ficam bem diferentes no caso do campo de concentração recente na Chechênia. O tamanho desse