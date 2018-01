Vivendo do Ócio fará show de lançamento de seu novo disco em SP

Luca abre a porta da casa na Pompeia, que serve como moradia e centro cultural, e pede desculpas pela bagunça. Eles haviam tocado recentemente em um programa de TV e os instrumentos ainda estavam espalhados pela sala. Uma das paredes forrada com pôsteres de shows deles e de artistas do rock. Um violãozinho largado no sofá passa de mão em mão até pousar no colo de Dieguito. O bumbo vira uma mesa onde eu apoio meu gravador e a conversa começa.

Goste ou não, a Vivendo do Ócio é a encarnação do independente. Eles deixaram suas casas há seis anos para dedicar a vida à musica e adotaram São Paulo para essa cruzada. “Somos soteropaulistanos”, brinca Dieguito. A identificação com a capital paulista, entretanto, não os afasta das raízes de Salvador. “Eu só queria tomar um vento na cara, me deu saudade da Bahia”, diz a letra de Nostalgia, do disco O Pensamento é um Imã (2012).

Foi esse magnetismo que juntou as ideias para o trabalho novo, Selva Mundo. Naturalmente, as parcerias foram surgindo e a comunidade que eles criaram no sobradinho da avenida Pompeia se expandiu. Além de Jajá(vocal e guitarra), Davide(guitarra), Luca(baixo e vocal) e Dieguito(bateria e vocal), o álbum tem participação de contemporâneos como Thadeu Meneghini do Vespas Mandarinas, mas também de Pepeu Gomes e tem produção de Curumin e Fernando Sanches.

O som da banda cresceu em todos os sentidos. O rock que colocava para dançar continua fazendo parte da química, só que agora inclui letras e melodias com outra evolução e os caras parecem mais adultos do que nunca, verdadeiros pares de todos os que eles convidaram para fazer parte do novo registro.

Eles têm o sonho de juntar toda essa turma em um palco, mas, enquanto isso não acontece, a banda se aquece para o lançamento oficial de Selva Mundo, dia 24 de outubro no Sesc Belenzinho, em São Paulo.

BOOTLEG ENTREVISTA – VIVENDO DO ÓCIO

Na conversa, eles falam um pouco disso tudo e sobre a viagem que fizeram para a Itália em 2011, quando tocaram no mesmo festival que Lou Reed e Kaiser Chiefs. A apresentação gerou um convite para protagonizar o ‘mocumentário’ Vive Le Rock, do diretor Alessandro Valenti. O filme fez parte do festival In-edit aqui no Brasil e conta a história de um roqueiro desiludido que pensa em se matar, até ser salvo pelo som dos baianos.

Por favor, aperte o play:

Você pode agora fazer o download do podcast no Soundcloud ou baixar o aplicativo do programa para ouvir no celular.

O programa também está hospedado no Itunes. Assinando o podcast por lá, você recebe gratuitamente as novas edições na sua conta. Clique aqui para acessar

