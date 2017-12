Um Wilco por dia: ‘You and I’

O sétimo disco da banda parece ser o mais preguiçoso, tanto é que eles dão o nome de Wilco para ele e uma das músicas. Na capa, um camelo com uma mesa e umas cadeiras. Tudo bem, deve ter dado trabalho para arrumar o camelo. Entretanto, não é porque é preguiçoso que não é bom, como bem sabemos, Jeff Tweedy pode fazer uma boa música apenas juntando palavras aleatórias.

Os caras encontraram a cantora Feist em uma cerimônia do Grammy e acharam que poderiam fazer alguma coisa juntos.

A canadense surgiu no Broken Social Scene, que já tocou em São Paulo no saudoso festival Planeta Terra, mas estourou mesmo com o hit 1234. Seria mais legal se a música fosse uma homenagem aos Ramones (entendedores entenderão), mas, mesmo assim, a canção rodou por todas as pistas de dança desse mundão.

You and I é um dueto entre um homem e uma mulher, de um casal que tenta se reconciliar, que tenta manter o relacionamento vivo, mas de uma forma leve. Como uma DR fofa. Só poderia ser com a Feist.