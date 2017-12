Um Wilco por dia: ‘War on War’

Mais uma do Yankee Hotel Foxtrot. War on War fala sobre fracasso e mortalidade. Ela é a décima música mais executada por eles ao vivo e, como nos últimos oito shows ela não apareceu, é bem possível que o Wilco toque em uma das três apresentações brasileiras.

Jeff Tweedy começa pedindo desculpas por ter demorado tanto para voltar ao Brasil na entrevista que ele deu ao colega Pedro Antunes, do Caderno 2. No vídeo acima, do Austin City Limits, o programa que virou festival, é possível ver alguns bastidores da banda e a quantidade de equipamentos e técnicos necessários para montar um palco da banda de Chicago. Como eles não conseguiriam lotar um estádio por aqui, é bem compreensível que as visitas sejam esparsas.

Ah, procurando na internet achei um site que vende adesivos com parte da letra de War on War. Achei bonitinho.