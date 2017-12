Um Wilco por dia: ‘Taste the Ceiling’

Em 2015, depois de a banda virar festival, de Jeff Tweedy lançar um disco com o filho e sair em turnê com ele, quase ninguém esperava que o Wilco fosse lançar um álbum novo. Foi sem alarde e de graça que eles distribuíram Star Wars. Os fãs mais nerds ficaram extasiados, mas devem ter se decepcionado quando eles disseram que não tinha ligação alguma com o filme.

É unanimidade que Star Wars é um grande disco, ele entrou em todas as listas de melhores de 2015 e os críticos não pouparam elogios, mas quando você pergunta para as pessoas qual a música favorita, as respostas variam muito. Talvez, daqui uns 20 anos, pode ser que alguma canção se destaque, mas estando tão próximo do trabalho, a impressão que fica é que foi feita uma coleção de músicas coesas e que soam bem quando tocadas uma depois da outra. Talvez elas tenham se encaixado tanto que fica difícil destacar só uma.

Taste the Ceiling pode ser mais um dos jogos de palavras de Jeff Tweedy, mas alguns trechos fazem algum sentido. No livro de Autum de Wilde sobre Elliott Smith, alguns amigos do cantor, morto em 2003, falam de como ele percebia os detalhes de uma música e às vezes elegia um pedaço como o seu favorito. Em algumas partes, Taste the Ceiling parece sobre amizade, sobre decepção com amigos, sobre perdoar algumas coisas, mas, vai saber.