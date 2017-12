Um Wilco por dia: ‘Please Be Patient With Me’

Tem momentos na vida em que você perde pessoas muito importantes, ou você tem o coração quebrado muitas vezes em um curto espaço de tempo. Fica difícil sequer sentir qualquer coisa depois de algumas fases traumáticas. Para mim essa música significa isso.

O Jeff Tweedy passou por isso recentemente com a luta contra o câncer travada pela Susan Miller, sua mulher de mais de 20 anos. Eles se conheceram depois que ela agendou vários shows do Uncle Tupelo em Chicago, em sua casa de shows, o Lounge Ax. O disco Sukierae, que ele gravou com o filho, é uma homenagem a ela. Um dos muitos bons trabalhos que ele tem fora do Wilco. Vale a pena.