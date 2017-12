Um Wilco por dia: ‘Outtasite (Outta Mind)’

Este é o single mais bem sucedido do Wilco até hoje. Na época em que as pessoas ainda compravam discos, as bandas escolhiam duas ou três músicas para alavancar os álbuns comercialmente. Além de mais baratos, esses produtos traziam sempre alguma surpresa, os “lados B”.

Outtasite (Outta Mind) veio com a versão mais lenta Outta Mind (Outta Site), as duas presentes no Being There, e, como lados B, um cover do Big Star, Thirteen, e Blasting Fonda, que foi trilha sonora do filme Feeling Minnesota, com Keanu Reeves e Cameron Diaz. Sobre o filme, eu não tenho muito a dizer, apenas que o título veio de um verso de Outshined do Soundgarden e que a música é muito melhor que o filme.

Thirteen é uma das canções mais bonitas sobre amor, ainda que adolescente, mas qual paixão não nos leva a agir como bobos? Eu fiz uma entrevista não muito boa com o Jody Stephens, baterista da banda, há algum tempo. Não consegui descobrir o que o casal jovem conversava sobre Paint It Black, mas talvez valha a leitura aqui.

Voltando ao Wilco. A música foi lançada com um clipe em que eles pulam de paraquedas com os instrumentos. Outtasite (Outta Mind) não está entre as dez mais executadas por eles ao vivo, então é bem possível que não role por aqui, ainda mais se considerarmos que eles devem testar algumas do disco novo, mas vale a torcida.