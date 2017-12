Um Wilco por dia: ‘Nope’

Os caras lançaram um dos melhores discos de 2015, mas não demorou muito para anunciarem um novo trabalho. Schmilco teve dois singles liberados anteriormente: If I Ever Was a Child e Someone to Lose e teve a princípio um método de divulgação pouco peculiar para o momento atual. No último dia 6, eles optaram por fazer audições do álbum em lojas de discos, para disponibilizar apenas hoje nos principais serviços de streaming. Sim, faça sua festa, povo brasileiro. Já está no ar.

O nome Schmilco é, muito provavelmente, uma homenagem a Harry Nilsson e o seu clássico Nilsson Schmilsson. O desenho da capa ficou por conta do ilustrador Joan Cornellà.

Com tantos lançamentos bons em um curto espaço de tempo(Against Me!, Nick Cave and the Bad Seeds, Keaton Henson, M.I.A.), ainda é cedo para escolher uma favorita. Não deu tempo de digerir o disco, mas eu vou arriscar mesmo assim. Boa sexta-feira.