Um Wilco por dia: ‘Misunderstood’

Se Being There é o divisor de águas do Wilco, passando do country rock tradicional do Uncle Tupelo para seja lá o que Jeff Tweedy imaginar, Misunderstood é o cartão de visitas. Ela começa com distorções até virar uma balada quase acústica, mas a guitarra vai brincando durante a música toda, até explodir no final.

Para a gravação, eles trocaram instrumentos, talvez mais uma forma de tirar as coisas dos eixos. Os Replacements fizeram isso de farra no disco Hootenanny. Enquanto eles brincavam, o engenheiro de som ia registrando e, quando eles resolveram tocar “direito”, o pordutor respondeu: “O disco já está pronto”. É difícil pensar que o Wilco fez algo semelhante, ainda mais tendo o chato do Jay Bennett nas sessões, mas é com certeza um foda-se da banda para o mundo.

Misunderstood fala de alguém sem muitas perspectivas, sem planos de longo prazo e pode ser apenas uma pessoa de uma cidade de interior, um músico sem oportunidades ou apenas um fã de rock n’ roll. O final explosivo com Jeff Tweedy se esgoelando e agradecendo por nada: “I’d like to thank you for nothin’ at all” é mais um sinal do desejo de traçar o próprio caminho e há quem diga que muito disso é direcionado ao ex-amigo Jay Farrar. Segundo Greg Kot, Farrar chamou Tweedy de mama’s boy, ou filhinho da mamãe, quando eles terminaram o Uncle Tupelo. O insulto aparece em um dos versos da canção.