Um Wilco por dia: ‘I’m the man who loves you’

Se Please be patient with me lida com a incapacidade de sentir, I’m the man who loves you é a incapacidade de se declarar. Quem nunca gostou de alguém e ficou ali sem saber o que dizer? Na música, Jeff Tweedy trava em frente ao papel em branco na tentativa de escrever uma carta de amor para, no final, apenas dizer: “Entenda que eu sou o homem que te ama”.

I’m the man who loves you é mais uma das pérolas do Yankee Hotel Foxtrot e é a música mais tocada pela banda ao vivo, logo, muito provavelmente, ela estará no set dos dois shows aqui do Brasil.