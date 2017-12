Um Wilco por dia: ‘I am trying to break your heart’

Em 1992, o Uncle Tupelo lançou seu último trabalho, Anodyne. Give back the key to my heart era uma das muitas boas músicas. A faixa é daquelas de fim de relacionamento que Jeff Tweedy se especializou em escrever. Ela começa, na certeza de que acabou mesmo, dizendo: “Tire minha foto da parede”. Aí, no melhor estilo “trocando em miúdos” que todo fim pede de divisão de pequenos pertences, ele pede a televisão, até chegar no refrão: “Já que você está devolvendo minhas coisas, devolva a chave do meu coração”.

De modo geral, todo término passa por algumas fases. Depois que uma das partes diz “não dá mais”, existe sempre a tentativa de reconciliação, os famosos flashbacks, o período de tentar magoar a pessoa e finalmente a possibilidade de amizade.

I am trying to break your heart é sobre essa fase de tentar magoar o ex-parceiro, quatro discos após a divisão dos bens pessoais de Give back the key to my heart. Não bastasse descrever esse estado de espírito, a música também dá título ao documentário que mostra a criação do Yankee Hotel Foxtrot e o nó que eles deram na Warner.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É uma das minhas preferidas da banda e não só pela temática de amor e ódio.