Um Wilco por dia: ‘Hate It Here’

Sky Blue Sky é um dos melhores discos do Wilco. Pode ser exagero, mas talvez esse seja o último grande disco da banda.

É possível que eles tenham iniciado o negócio do streaming deixando o álbum disponível no site oficial. Eles já foram chamados de Radiohead americano e em parte poderia ser por causa das invencionices com marketing. Desta vez, eles apelaram. Porque as músicas não tocavam no rádio, eles venderam os direitos para um monte de propaganda. Mesmo encapsulados na categoria “dad rock”, seu pai provavelmente não conhece eles, então a tática de atingir um público maior falhou.

Hate It Here é a música típica de quem tomou um pé na bunda e está correndo atrás. O vazio que sentimos quando tentamos esquecer uma pessoa importante com afazeres do cotidiano. Dificilmente dá certo, nesse caso saiu uma música bem bonita.