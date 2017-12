Um Wilco por dia: ‘California Stars’

Bem, California Stars não é bem do Wilco, mas vou fazer essa trapaça. Em 1995, a filha de Woody Guthrie, Nora, pediu que Billy Bragg e Wilco musicassem algumas letras deixadas pelo pai. Tweedy e Bragg escolheram, entre as milhares obras do arquivo, versos suficientes para mais de um álbum e o resultado de tudo é Mermaid Avenue.

Um dos pedidos de Nora foi de que eles não tentassem compor canções ao estilo de Woody, mas que fizessem algo novo, como se estivessem fazendo uma parceria com o trovador. Esse tipo de liberdade fez com que California Stars pudesse existir, já que ela se distancia do folk e tradicionalismo.

Para quem não sabe, Guthrie pode ser considerado o pai do folk estadunidense. Ele foi o ídolo principal de Bob Dylan e os quatro primeiros discos do cantor não existiriam sem a influência de Guthrie.

No último dia 17, o Wilco tocou California Stars com Bob Weir(que por sinal está lançando seu primeiro disco solo em 13 anos), do Grateful Dead, e é possível que eles repitam a dose em um dos shows aqui no Brasil.