Um Wilco por dia: ‘At Least That’s What You Said’

A demissão de Jay Bennett após as sessões de Yankee Hotel Foxtrot deixou a banda sem um “primeiro” guitarrista. Jeff Tweedy assumiu esse papel e executou solos bem pouco convencionais, como o que encerra At Least That’s What You Said.

O Wilco também incorporou sintetizadores e outras tecnologias para produzir o disco A Ghost is Born. Some a essas mudanças, o momento turbulento do vocalista com enxaquecas(que o acompanham por toda a vida) e o consequente vício em analgésicos(ele se internou em uma clínica para tentar controlar o uso destes remédios) e você tem o disco mais esquisitão deles. Less Than You Think é uma baladinha que se transforma em experimentações de 15 minutos, por exemplo. Mesmo assim, essa foi a melhor estreia da banda na época e acabou rendendo um Grammy.

Sobre At Least That’s What You Said, é mais uma canção de fim de relacionamento. Se você está passando por essa fase, provavelmente, Wilco é a sua banda.