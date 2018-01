U2 faz show surpresa no metrô de Nova York

Depois de liberar o novo disco gratuitamente no Itunes, a nova do U2 foi a apresentação no metrô de Nova York. Bono e companhia colocaram roupas simples e tentaram se passar por artistas de rua. É comum que músicos menos conhecidos façam shows mais despretensiosos e intimistas, mas os irlandeses não conseguiram enganar a plateia. Cat Power tentou algo parecido no metrô de São Paulo e causou um pequeno tumulto. A pegadinha foi feita a pedido do programa de Jimmy Fallon, humorista que tem um talk show nos EUA.

Assista:

Essa não é a primeira vez que Fallon tenta enganar os pedestres. Ele já colocou o jogador de beisebol do New York Mets, Matt Harvey, na rua para perguntar para as pessoas o que elas achavam sobre… Matt Harvey. Poucos reconheceram o arremessador.



O apresentador também tem quadros com vários nomes da música e a sua banda de apoio é a The Roots. Veja abaixo alguns vídeos com brincadeiras anteriores:

Ele e Jack Black reproduzem o clipe super brega do Extreme, mas quem nunca cantou More Than Words de olhinho fechado?



Aqui ele conversa com Ethan Hawke que dá “dicas” de como colocar seu filho para dormir. O ator diz que funciona melhor quando você imita Bob Dylan na hora de cantar as músicas de ninar.



