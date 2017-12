Três Wilcos hoje: ‘Let’s Not Get Carried Away’, ‘Either Way’ e ‘Impossible Germany’

Quando eu comecei isso aqui, não previa que não fosse conseguir postar diariamente, mas tem sempre essa compensação. Dois dias sem postar? Três músicas no dia seguinte.

Depois de Jeff Tweedy ficar responsável pelas guitarras em A Ghost is Born, com a saída de Jay Bennett, Nels Cline tomou conta da função e este é o primeiro disco em que ele participa. Sky Blue Sky é também um trabalho mais colaborativo da banda e com menos experimentalismos.

Either Way é uma balada deliciosa que abre o álbum. Poderia muito bem ser uma canção de amor para São Paulo, daquela semanas que tudo dá errado e chove todos os dias, aí você abre a janela e diz “talvez o sol vá brilhar hoje.” É impressionante como o clima pode interferir tanto nos humores e amores. Essa é a relação feita na música.

Either Way, infelizmente, é raramente tocada ao vivo. Para se ter ideia, eles executaram ela apenas duas vezes este ano. Dificilmente ela entrará nos sets brasileiros, mas quem sabe?

Let’s Not Get Carried Away é um rock como a letra mesmo diz. Ele abre a música dizendo “eu tenho um milhão de coisas que eu preferia fazer do que tocar rock n’ roll para você”. Talvez essa seja o único verdadeiro rock do disco. A letra não faz muito sentido, mas tem um senso de dever, de que aquele é o trabalho dele.

Impossible Germany é uma das mais tocadas, então é muito provável que ela apareça em um dos três shows aqui no Brasil. Em determinado momento, Tweedy canta como um paizão “o problema fundamental que todos temos que encarar… isso é importante” e na linha seguinte ele conclui “mas eu sei que você não está escutando”. Isso pode ser o típico choque geracional de querer passar algum tipo de conhecimento e ser ignorado ou a certeza de estar compondo algumas das melhores músicas da década e saber que nem todo mundo vai ouvir. Mesmo imaginando que nem todos vão ouvir, ele dá a dica do mesmo jeito duas estrofes depois:

“É para isso que o amor serve

Para se sentir fora de lugar

Lindo e sozinho

Cara a cara”

Nels destrói na guitarra no finalzinho.