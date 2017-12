Sistah Chilli lança primeiro disco e ganha campanha para abrir show do Toots And The Maytals

Já são 13 anos de carreira, mas só agora Sistah Chilli, o nome usado por Paula Manzano para “vomitar poesia”, lança seu primeiro registro. Afronta Sonora, produzido por Rasec, chega em outubro pelo, também estreante, selo Fatiado Discos. Como o vinil termina as prensagens na mesma época em que Toots And The Maytals toca no Cine Joia, em São Paulo, Alan Feres, da Fatiado, sugeriu que a cantora abrisse para a lenda jamaicana. “Vai ter show de abertura? Num show tão importante desse cairia bem uma atração nacional pra um esquenta. Se rolasse a Sistah Chlli por exemplo seria demais!” – dizia a mensagem dele na página do evento no Facebook. Não demorou para as pessoas replicarem o pedido e criarem uma hashtag: #aberturasistahchilli.

“Não tinha noção, eu vi de manhã e à tarde tinha mais coisa sobre Sistah Chilli que Toots”, diz Paula sobre a campanha que ganhou corpo com a ajuda de amigos e fãs. Já é comum que as pessoas coloquem a hashtag mesmo quando o assunto é outro, como a procura de ingressos, afinal, o show está esgotado.

“Muitas pessoas que pedem meu show não vão colar porque não têm dinheiro para comprar ingresso. Eu sou fã do Toots desde os 13 anos. Agora eu tenho 30 e esse seria o único jeito de eu ver eles”, explica Paula sobre a empatia do público.

Rayssa e Luan são dois dos muitos que aderiram à campanha. Abaixo, eles contam como ficaram sabendo da hashtag e qual a importância de a brasileira abrir para os jamaicanos:

Luan CantFail Carvalho

“Fiquei sabendo da campanha pelo próprio evento do show do Toots no Facebook, comecei a ver várias pessoas publicando a hashtag lá, dentre elas, vários amigos, conhecidos e etc.

Poxa, eu acho que a presença dela na abertura seria mega foda e importante, primeiro que sabemos como no Brasil as oportunidades não surgem para todo mundo, elas são bem selecionadas e específicas, por uma série de fatores.

Dar essa oportunidade para essa mulher negra, mãe e periférica é mais que necessário. E fora tudo isso, o som é demais! O show vai ser lotado, vai ter muita gente diferente lá pra conhecer a música dela.”

Rayssa Oliveira Sales

“Eu fiquei sabendo da campanha por ela e por amigos, pelo fato de ter ganho muita repercussão.

Eu acho muito importante ela abrir este show primeiramente por ser um trabalho maravilhoso e verdadeiro pela luta das mulheres e principalmente das periferias, que não ganham tanta atenção que deveriam. E ela é uma grande influência que veio desse meio e que está sempre lutando com muito amor para levar as mensagens às mulheres e pessoas que precisam dessa força que não ganham do governo e desse sistema.”

O início da carreira. “Eu comecei em 2003 cantando em festa de soundsystem e o ambiente sempre foi muito machista. Eu sempre pedia para cantar”, lembra ela. Com as poucas oportunidades que surgiam, Paula começou a questionar por que ainda não existia igualdade de gênero no movimento.”Por que os caras tem disco e a gente não?” Foi aí que ela criou com amigas a Roots Sistah Sound, a primeira sound de mulheres.

A gravidez interrompeu a sound, mas ela não desistiu de cantar. Os problemas fizeram com que crescesse a vontade de falar sobre as dificuldades das mulheres periféricas e a música foi o lugar onde ela encontrou essa vazão. “A ideia é escrever sobre o que eu convivo, é a mesma realidade de outras mães periféricas negras”, diz Paula.

Este ano, Rasec sugeriu que eles gravassem alguns sons com base de rap, algo novo para ela até então. “Nunca cantei em base de rap. Mudou um pouco a forma de cantar. Basicamente mudou a linguagem, mas o ritmo é parecido.” Eles publicaram algumas experiências na internet e a resposta foi tão positiva que não demorou para que um compacto virasse realidade.

O disco sai em outubro, em vinil.

Toots and the Maytals toca no Cine Joia, em São Paulo, no dia 13 de outubro.