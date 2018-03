‘Sinto cheiro de remédio nesse dia ensolarado’

Existem dias em que você cria pequenos desafios para que ele não acabe em completa derrota. É como se você estivesse perdendo na roleta e não quisesse deixar a mesa enquanto não vira o jogo. Você torce para o carro dar passagem a uma senhora que atravessa a rua, para que ninguém fure sua fila no banco, para que o rapaz atrasado consiga alcançar o ônibus que já está fechando a porta. Ainda assim você continua no negativo da vida cotidiana. Não é fácil vencer em São Paulo, você tem que sair com uma mão muito boa.

Sem querer, consegui virar essa parada no último minuto. Quer dizer, tecnicamente já era o dia seguinte, mas tudo bem. O cd entra no som do carro e uma voz melodiosa começa a repetir “limpe a tristeza da cara.” É inevitável não sorrir com O Mundo de Deluce. Esse é o nome do primeiro disco de Deluce, um álbum otimista até quando trata de recalque de fim de relacionamento em Tão Melhor ou crítica à atual situação em A Vida é um Cabaret.



Destoa dessa levada a canção Vai à Merda em que ele diz “eu escrevi um livro de autoajuda, uma bosta”, outra sobre dor de cotovelo. A estreia de Deluce levanta o ânimo até de um pessimista nos dias mais cinzentos de São Paulo, mesmo ele sendo gaúcho, mas não se trata de autoajuda e também não é uma bosta.

São Paulo não é uma cidade bonita e nem foi feita para ser ensolarada. É preciso estar muito atento para encontrar um respiro nesta cidade remendada, mas, como diria Leonard Cohen, “existe uma rachadura em tudo e é por ali que a luz entra”. Nessa madrugada foi a música de Deluce.



PS-O título eu roubei da música Dói (Goy) do Deluce.