Site dos Rolling Stones tem a melhor mensagem de erro da internet

Não é de hoje que alguns sites investem em brincadeirinhas quando acessamos uma página errada. As mensagens sempre pedem para confirmarmos a digitação, ou tentarmos novamente mais tarde. Não os Rolling Stones. Eles sabem que nem sempre dá para conseguirmos o que queremos. Clique aqui para ver a mensagem de erro da página deles.

Os Stones são cotados para tocar em novembro por aqui. Eles eram os favoritos para inaugurar o novo estádio do Palmeiras, mas o trabalho acabou caindo no colo de Paul McCartney. O Beatle cumpriu a função em grande estilo com dois shows que vão ficar guardados na memória de quem foi.

Nem sempre é fácil a negociação dos grandes shows. A estrutura é muito dispendiosa e os cachês elevados. Não por acaso, os roqueiros setentões foram uns dos que mais faturaram na indústria da música ao vivo em 2014.