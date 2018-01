Rock Rocket faz homenagem ao punk dos anos 1980 de SP

Por volta de 1974, um grupo de estudantes pulava os muros da Escola Estadual Tarcisio Alvares Lobo para escrever poesia e fazer música. Não demorou muito para que o colégio expulsasse os alunos por esse excesso de atividades extracurriculares. Entre eles estava Ariel Uliana Jr., um dos precursores do punk no Brasil e que fazia parte da turma da Carolina (em referência à Vila Carolina, zona norte de São Paulo). Depois de ouvir muito Stooges e ler Sartre, não demorou para que eles pulassem o muro, desta vez para o lado de dentro, para mostrar sua arte e ajudar o grêmio em mobilizações como o apoio a uma greve de professores.

“Do nada nós fizemos tudo”, diz Ariel que divide os vocais com Alan Feres em Punk SP 80. Sem querer, por necessidade, formou-se uma comunidade. Restos de Nada, AI5 e Condutores de Cadáveres dividiam equipamentos. “A gente tinha um amplificador de guitarra, a outra banda tinha um amplificador de baixo, a outra tinha bateria, então precisava juntar as três bandas para tocar e a gente começou assim.”

Essa colaboração abrangia também intercâmbio entre os integrantes. Uma pessoa começava a tocar em um grupo e mudava para outro. Ariel cantou no Restos de Nada, Desequilíbrio, Inocentes e finalmente montou o Invasores de Cérebros, que recentemente decretou hiato por tempo indeterminado.

Encontro de gerações. Alan conheceu os Invasores de Cérebros por acaso e gostou da postura de Ariel, ainda mais depois que eles tocaram Beat on the Brat dos Ramones. Invasores de Cérebros e Rock Rockets se cruzaram algumas vezes na estrada, entre elas no festival Fresh Fruit And Rotting Vegetables. Outra oportunidade surgiu quando o Restos de Nada se reformou para uma turnê que passaria por Cabo Frio no Festival Rock Humanitário, em 2013. O guitarrista Douglas Viscaino morreu pouco antes da apresentação e, de última hora, os Inocentes substituíram.

“Eu gostava muito do som cru, sem solos, desse começo do punk”, explica Alan, “talvez o compartilhamento de instrumentos explique essa sonoridade comum das bandas e eu queria fazer algo parecido com Punk SP 80.'” O sim só se encaixou quando Ariel chegou para gravar.

A homenagem ao punk paulistano está no novo disco do Rock Rocket e também vai virar exposição com fotos e material da época.

O Rock Rocket já antecipou duas faixas do novo trabalho, além de Punk SP 80, que tem previsão para sair em outubro. Esse registro aponta, pelo menos até agora, para a evolução dos caras. Além das tradicionais influências como Ramones e Johnny Thunders, um pouco de soul e a consolidação do baixista Jun Santos (esse é o segundo disco dele com a banda). Jun também traz muito do Mod Revival e rock sessentista para o caldeirão sonoro do guitarrista Noel Rouco. A ligação com a cidade já vem tem no título, Citadel, retirado do projeto do fotógrafo Davilym Dourado, criador da capa.

Escute as outras duas músicas liberadas:

BOOTLEG ENTREVISTA ALAN FERES (BATERISTA DO ROCK ROCKET).

Na quarta edição do podcast, Alan Feres conta um pouco mais sobre o disco novo e da gravação do trabalho solo, além da experiência de tocar com Daniel Johnston. A gravação foi feita antes de o Rock Rocket divulgar as primeiras faixas de Citadel. Ouça: