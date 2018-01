Rewind – A semana da música

A segunda-feira começou triste com a notícia da morte de David Bowie. Durante a semana, o cantor recebeu homenagens, teve a carreira revisitada e conseguiu colocar 19 de seus discos na parada britânica. Seu último trabalho, Blackstar, estreou na primeira posição, coisa que ele nunca tinha feito em vida e foi o álbum mais vendido de um artista morto desde This Is It, trilha sonora do documentário sobre Michael Jackson, em 2009.

A boa notícia ficou com a banda de rock alternativo, Violent Femmes. Eles anunciaram um novo disco de inéditas, o primeiro em 15 anos.

Também é digna de nota a premiação no Globo de Ouro de Lady Gaga (como atriz, que virou meme) e Sam Smith, pela trilha sonora de Spectre, o novo filme de James Bond. Na saída da cerimônia, perguntaram a Smith sobre a versão do Radiohead. Primeiro ele não reconheceu o nome Thom Yorke e depois disse que não tinha escutado a música dos compatriotas, afinal era ele ‘quem tinha cantado a trilha original’. Nada humilde.