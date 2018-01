Revelado trailer de documentário sobre Kurt Cobain

“Eu sou Kurt Cobain”, diz a voz de uma criança. A auto-afirmação é parte inerente na vida de Kurt Cobain, como se ele precisasse a todo momento provar algo para alguém. Ele, que limpava o chão da escola em que deveria estar estudando, superou o sucesso que qualquer colega poderia ter atingido, seja lá qual área eles tenham escolhido para trabalhar.

Brett Morgen anunciou semana passada a existência de uma música inédita que será lançada na trilha sonora do documentário Montage of Heck. A novidade, talvez, mude menos a percepção sobre Kurt Cobain do que o próprio filme de Morgen.

Frances Bean, filha de Kurt, agradeceu ao diretor por fazer com que ela pudesse conhecer um pouco mais o pai. Ela era apenas um bebê quando Cobain decidiu tirar a própria vida. O próprio diretor se emociona a cada coletiva de imprensa e diz que é como tivesse se tornado grande amigo de uma pessoa que nunca conheceu na vida.

A primeira edição do documentário não tem depoimentos de Dave Grohl, entrevistado de última hora, mas o material deve ser adicionado para a estreia mundial. Além de entrevistas inéditas com amigos e familiares, Morgen teve acesso a um arquivo, cuidado por Courtney Love, com áudio, diários e vídeos nunca vistos antes.

Veja abaixo o trailer de Montage of Heck. É de arrepiar: