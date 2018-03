Relembre 5 covers feitos pelo Nirvana

A versão crua de Kurt Cobain para And I Love Her surpreendeu muita gente, mas não era segredo de que o cara foi muito fã dos Beatles. About a Girl é a prova incontestável da influência da banda de Liverpool. Tudo bem que ele disse odiar Paul McCartney, mas ele também disse que não tinha uma arma, que não usava mais heroína e que viveu debaixo de uma ponte. Um pouco de criação sempre esteve ligada ao rock.

And I love Her – Beatles



O Beatle favorito de Kurt era John Lennon e ele chegou a dizer que odiava Paul McCartney. A versão talvez seja uma forma de mostrar que pode, sem esforço, melhorar uma canção de amor piegas.

Original



Ele era um fã incondicional de música e sempre homenageava seus artistas preferidos. Desde o show para meia dúzia de gatos pingados em que tocou Heartbreaker do Led Zeppelin até conseguir a proeza de melhorar uma música de David Bowie, os covers sempre estiveram nos sets da banda. Aliás, foi um cover que marcou o ponta-pé inicial do grupo: Love Buzz, da banda holandesa Shocking Blue.

Relembre os covers mais legais na caminhada do Nirvana:

Here She Comes – Velvet Underground



A balada do Velvet Underground foi gravada em 1991 e aparece na caixa With The Lights Out de 2004.

Original



Love Buzz – Shocking Blue



A música é o cartão de visitas do Nirvana e foi lançada como single antes de fazer parte do disco de estreia, Bleach.

Original



Where Did You Sleep Last Night – Leadbelly



Where Did You Sleep Last Night é daquelas canções folk cantadas por gerações, mas Kurt se baseou na versão de Leadbelly.

Versão do Leadbelly



Son of a Gun – Vaselines



Kurt Cobain era vidrado nos Vaselines e passou por momentos embaraçosos de fã até conhecer pessoalmente Eugene Kelly, vocalista e guitarrista ao lado de Frances McKee. A banda fofa da Escócia ainda teria outras duas músicas regravadas pelo Nirvana: Molly’s Lips e Jesus Don’t Want Me For a Sunbean.

Original



The Man Who Sold the World – David Bowie



Música título do terceiro disco de David Bowie gravada no acústico da MTV. A história conta que o camaleão gostou tanto da versão da banda de Seattle (Aberdeen) que teria despertado o interesse em trabalhar com Cobain. É difícil melhorar um clássico como este, mas eles conseguiram.

Original



