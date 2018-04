Regis Martins e Cia Fantasma faz homenagem a Rubens Lucchetti em novo clipe

“Ele mora em Jardinópolis em uma casa que parece um castelo do século 19”, diz Regis Martins sobre Rubens Francisco Lucchetti, parceiro dos tempos áureos de Zé do Caixão e grande ficcionista do terror brasileiro. Um batalhador falando de outro.

Se Lucchetti luta desde sempre contra a falta de apoio ao cinema, Regis nada contra uma maré de sertanejo há mais de 16 anos. A monocultura do interior paulista dificulta os espaços para quem toca rock ou qualquer estilo que saia do padrão.

Regis Martins & Cia Fantasma é um braço da clássica Motormama, que tocou em festivais internacionais como o Primavera Sound, em Barcelona. “Meu sonho é que Ribeirão Preto fosse uma Austin… é uma cidade grande, mas aqui no Brasil você precisa sair daqui se quiser fazer alguma coisa.”

“Tá Gostoso, Coração?” é uma música do Motormama inspirada em uma frase de Macunaíma e que eles regravaram para o novo EP. O clipe dirigido por Leandro Paiz é uma homenagem a Lucchetti e ao cinema nacional. Assista:

Regis, Gisele Zordão e Alessandro Lopes Rodrigues Perê falam também das dificuldades de manter uma banda por tanto tempo, as viagens ao exterior com a Motormama e o novo trabalho como Cia Fantasma. Ouça aqui o podcast.

