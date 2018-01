Radiohead volta aos palcos após quatro anos

A cada novo disco o Radiohead se impõe um novo desafio: como transportar os experimentalismos de estúdio para o palco? Nesta sexta-feira, eles tocaram praticamente todo A Moon Shaped Pool, para não deixar dúvida de que a tarefa seria cumprida. Ficaram de fora apenas Glass Eyes e True Love Waits. As músicas foram executadas na ordem intercalando canções de todos os álbuns antigos em alguns momentos, deixando de fora apenas Pablo Honey. Outra surpresa foi My Iron Lung, que eles não tocavam desde 2009.

Os caras do Radiohead escrevem seus nomes na história da música de tantas maneiras que é difícil racionalizar a importância do novo disco e da turnê. Desde que o mundo é mundo, sempre houve alguém que desafiasse as convenções vigentes, seja este alguém Beethoven, Coltrane, Brian Wilson, Beatles. Wilson parou de excursionar com os Beach Boys para se dedicar exclusivamente às composições e produções e há quem diga que ele inventou ou aperfeiçoou técnicas como a gravação dos instrumentos separadamente. Em determinado momento da carreira, os Beatles também pararam com as apresentações ao vivo. Eles diziam que não conseguiam ouvir o retorno por causa dos gritos dos fãs. Coincidentemente, esse foi o período mais fértil deles em experimentos e que eles nunca levariam aos palcos. O Radiohead faz tudo isso e ainda arrisca reproduzir ao vivo as loucuras de Jonny Greenwood e Thom Yorke.

Eles surgiram como filhos esquisitos de um casamento entre o grunge e o britpop e criaram um clássico já no segundo trabalho, The Bends. Ok Computer chegou ao primeiro lugar no Reino Unido e eles poderiam fazer um rock inventivo, jogar seguro como os americanos gostam de falar, mas abandonaram qualquer tipo de convenção com Kid A. Basicamente, deixaram de ser uma banda de rock. O curioso é que mesmo se afastando do universo pop, eles foram ficando cada vez mais relevantes; excetuando The King of Limbs, todos os outros discos chegaram ao primeiro lugar das paradas britânicas e eles seguem lotando arenas.

O perfeccionismo. ‘Eu suponho que nós não podemos ser perfeccionistas ou nunca lançaríamos nada’, disse Collin Greenwood, irmão e colega de banda de Jonny, ao escritor Adam Thorpe, que foi convidado a conhecer o estúdio em que A Moon Shaped Pool foi gravado, no sul da França. O fato, porém, é que a maioria das músicas do disco existem há bastante tempo. True Love Waits já era uma das preferidas do público e a única gravação era uma ao vivo com Yorke tocando violão sozinho em um show (saiu no EP I Might Be Wrong). Eles pareciam nunca achar a forma ideal para a balada que virou um hino desesperador para relacionamentos disfuncionais em AMSP. Aliás, esse é o tom de todo o último trabalho deles. Jon Pareles, do New York Times, resumiu a obra como ‘canções de ninar de pesadelo’ .

É uma coleção de músicas perfeitas para o auto encarceramento, para trancar a porta do quarto e esquecer do duro mundo lá fora. Como sempre acontece, essas canções ganham significado novo quando eles se apresentam em frente a essa plateia de solitários, tudo fica um pouco menos complexo, mas ganha o apoio de um coro de vozes improvisado pelos fãs, que cantam algumas das melodias mais esquisitas já feitas pelo homem. É como se nesses dias fosse seguro sair de casa. Apesar de tudo o que as letras do Radiohead possam te dizer, esses momentos de comunhão mostram que não é preciso ser tão sozinho o tempo todo.

Assista ao show abaixo:

Setlist:

Burn the Witch

Daydreaming

Decks Dark

Desert Island Disk

Ful Stop

Morning Mr. Magpie

There There

The Daily Mail

My Iron Lung [first performance since 2009]

Videotape

Identikit

The Numbers

The Gloaming

Lotus Flower

Everything in Its Right Place

Idioteque

Bodysnatchers

Bis:

Bloom

Present Tense

Paranoid Android

Tinker Tailor Soldier Sailor Rich Man Poor Man Beggar Man Thief

Weird Fishes/Arpeggi

Bis 2:

You and Whose Army?

Reckoner