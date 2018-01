Radiohead entra para o arquivo histórico do congresso americano

Todo ano a biblioteca do congresso americano adiciona 25 gravações sonoras para seus arquivos. A prática visa manter a memória histórica e estética do país, e tem salvos o famoso discurso de Martin Luther King Jr., aquele do sonho, e o pronunciamento do presidente Franklin Delano Roosevelt ao congresso após o ataque japonês em Pearl Harbor.

Em 2015, o disco OK Computer foi escolhido para se juntar a esse hall histórico. O álbum marca a virada do Radiohead de rock de guitarras para as experimentações que fizeram da banda uma das mais originais e respeitadas do mundo. Entre os escolhidos da turma de 2014, além do Radiohead, estão The Doors, Joan Baez, Lauryn Hill e a música Stand By Me de Ben E. King, eternizada posteriormente por John Lennon.

Qualquer um pode sugerir gravações, mas elas precisam ser em áudio e ter mais de 10 anos. Na sugestão, é preciso justificar a importância histórica ou estética do áudio, e mostrar como ela reflete a vida estadunidense.

Ouça abaixo o disco OK Computer na íntegra e outros 15 registros musicais salvos pelo governo dos EUA:

Nirvana – Nevermind



Jimi Hendrix – Are you experienced?



Johnny Cash – At Folsom Prison



Etta James – At Last



Bruce Springsteen – Born to Run



Sam Cooke – A Change is Gonna Come



Muddy Waters – I’m Your Hoochie Coochie Man



Otis Redding – I’ve Been Loving You Too Long



Beach Boys – Pet Sounds



R.E.M. – Radio Free Europe



Billie Holiday – Strange Fruit



Jerry Lee Lewis – Whole Lotta Shakin’ Going On



Sonic Youth – Daydream Nation



The Crickets – That’ll Be the Day



Chuck Berry – Roll Over Beethoven