Rádio de São Paulo faz homenagem a Malcolm Young do AC/DC

No fim do ano passado, os seguidores do AC/DC tiveram uma má notícia. Malcolm Young foi diagnosticado com demência, doença que afeta a memória das pessoas. Ele se afastou da banda e foi internado em uma casa de repouso na Austrália. O grupo continua na ativa, gravou seu 17º disco e está em uma turnê mundial, mas sem Malcolm.

A rádio 89 FM de São Paulo fez uma bonita homenagem ao guitarrista. Um vídeo com idosos afetados pela mesma doença ouvindo You Shook Me All Night Long com legendas em inglês.

Assista ao vídeo no Facebook do Bootleg.

Esta não é a primeira baixa na carreira da banda. O vocalista Bon Scott morreu quando a banda fazia sucesso com Highway to Hell. O substituto Brian Johnson deu nova vida ao grupo que permanece sacudindo estádios até hoje.

Veja a diferença do AC/DC com Bon Scott e Brian Johnson: